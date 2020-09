Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 23.09.2020

Peine (ots)

PKW-Fahrerin mit 2,33 Promille gestoppt

Am Dienstag, um 22:50 Uhr, kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung eine PKW-Fahrerin in der Fontanestraße in Peine. Während der Kontrolle fiel den Beamten erheblicher Alkoholgeruch bei der 49-jährigen Peinerin auf. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,33 Promille. Der Peinerin wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren gegen sie wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Salzgitter

Polizeikommissariat Peine

Polizeikommissariat Peine

Stephanie Schmidt

Telefon: 05171/ 999-222

E-Mail: stephanie.schmidt@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell