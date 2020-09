Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 22.09.2020

Peine (ots)

Verkehrsunfall fordert zwei Schwer- und einen Leichtverletzten

Am gestrigen Abend, gegen 19:00 Uhr, kam es zwischen Broistedt und Barbecke zu einem Verkehrsunfall.

Eine 75-Jährige aus Salzgitter wollte mit ihrem Nissan Micra von Reppner kommend auf die L 475 nach rechts in Richtung Broistedt abbiegen. Hierbei übersah sie den VW Lupo eines 35-jährigen Lengeders, welcher von Barbecke in Richtung Broistedt fuhr. Durch den Zusammenstoß vom Micra und Lupo, wurde dieser noch gegen einen sich in gleicher Höhe befindlichen Transporter geschleudert. Durch den Unfall wurden die Insassen des Lupo schwer und die Fahrerin des Micra leicht verletzt.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro.

