Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Wolfenbüttel vom 22.09.2020

Wolfenbüttel (ots)

Buch im "Büchertreff" brannte

Am Montag, um 14:05 Uhr, bemerkte ein aufmerksamer Zeuge, dass in dem "Büchertreff" in der Straße "Alter Holzweg" in Wolfenbüttel ein Buch in Brand geraten war. Durch das beherzte Eingreifen des Zeugen konnte ein Übergreifen des Feuers auf die anderen dort gelagerten Bücher verhindert werden. Durch einen weiteren Passanten wurde das Buch im Anschluss abgelöscht.

Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Wolfenbüttel, Telefon 05331/9330, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Polizeikommissariat Wolfenbüttel

Dienstschichtleiter

Telefon: 0 53 31 / 93 31 15

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell