Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 22.09.2020

Peine (ots)

Falscher Handwerker erbeutet Schmuck

Am heutigen Dienstag, gegen 11:10 Uhr, klingelte eine bislang unbekannte männliche Person bei einem Senioren-Ehepaar in der Marktstraße in Peine und täuschte einen Wasserrohrbruch in einer Nachbarwohnung vor. Aus diesem Grund müsse er dringend in der Wohnung des Ehepaares die Wasserrohre überprüfen. Die beiden 78- und 80-jährigen Wohnungsinhaber schenkten dem Unbekannten Glauben und ließen ihn in ihre Wohnung. Nachdem er zunächst sämtliche Wasserhähne überprüfte, griff er im Anschluss ein Schmuckkästchen und flüchtete aus der Wohnung. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 300 Euro.

Die Person kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 40-45 Jahre alt, ca. 180 cm groß, blonde kurze Haare, sprach hochdeutsch, trug eine Jeans und ein hellblaues Hemd.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Peine, Telefon 05171/ 9990, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Salzgitter

Polizeikommissariat Peine

Polizeikommissariat Peine

Stephanie Schmidt

Telefon: 05171/ 999-222

E-Mail: stephanie.schmidt@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

