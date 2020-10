Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Krummhörn - Falsche Polizeibeamte am Telefon

Aurich/Wittmund (ots)

Krummhörn - Falsche Polizeibeamte am Telefon: In den letzten Tagen kam es wiederholt bei Bürgern in der Krummhörn vor, dass dort angebliche Polizeibeamte angerufen haben und für Unruhe sorgten. Dem Inhalt der Gespräche nach sei bei einer Festnahme von Straftätern eine Liste aufgefunden worden, wo der Name des Angerufenen vermerkt sei. Die Polizei mache sich demnach Sorge um das Eigentum des Angerufenen und möchte dies sichern. Die Polizeiinspektion Aurich/Wittmund teilt dazu mit, dass solche Anrufe von der echten Polizei nicht durchgeführt werden. Die Polizei ruft niemals an und fragt nach möglichem Eigentum oder Kontoständen. Die Polizei sichert dies auch nicht für den Bürger. Vor solchen Anrufen wird von der Polizei gewarnt, keine Daten herauszugeben sondern sofort aufzulegen. Teilen Sie diese Vorfälle der Polizei mit und informieren Sie auch Ihre Familien, da vornehmlich ältere Mitbürger/Familienmitglieder Opfer solcher Straftaten werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Jörg Mau

Telefon: 04941 / 606-104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell