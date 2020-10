Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemeldungen Polizeiinspektion Aurich

Wittmund für Samstag/Sonntag, 10.10.2020/11.10.2020

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Großefehn - Sachbeschädigung an mehreren Pkw

In Großefehn beschädigte am Sonntag, 11.10.2020, gegen 02:00 Uhr, ein 20-jähriger Großefehntjer mehrere Autos in der Rindelmeerstraße. Zuvor kam es zu einem Streit mit einer 18-jährigen Bekannten, die ebenfalls aus Großefehn stammt. Gegen den 20-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Aurich - Pkw am Georgswall beschädigt

Das Auto eines 20-jährigen Aurichers wurde am Samstag, 10.10.2020, in der Zeit von 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr, am Georgswall in Aurich beschädigt. Ein Unbekannter schlug gegen den linken Scheinwerfer des Pkw, der daraufhin Schaden nahm. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter 04941/606-0 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag kontrollierten Polizeibeamte in Wiesmoor gegen 20:00 Uhr einen Audi. Die Polizeibeamten stellten fest, dass der 33-jährige Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde dem Fahrer untersagt und ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.

Aurich - Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Samstagmorgen kontrollierten Polizeibeamte einen 35-jährigen Holtriemer Autofahrer in Aurich. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Dem Holtriemer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Es wurde außerdem ein Verfahren wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln eingeleitet.

Aurich - Fahrradfahrer nach Unfall leicht verletzt

In Aurich kam es am Samstag, 10.10.2020, gegen 13:00 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Ein 30-jähriger Wittmunder fuhr mit seinem Auto aus der Habbo-Apken-Straße auf den Hoheberger Weg und kollidierte im Einmündungsbereich mit einem 76-jährigen Fahrradfahrer aus Aurich. Der Auricher stürzte und verletzte sich hierbei leicht, weswegen er zur weiteren Behandlung von einem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht wurde.

Aurich - Nach Unfall geflüchtet

In Aurich ereignete sich am Samstag, 10.10.2020, in der Zeit von 02:00 Uhr bis 12:00 Uhr, ein Verkehrsunfall an der Kreuzung Popenser Straße / Von-Bodelschwingh-Straße. Durch den Unfall wurde der geparkte, silberne Nissan eines Aurichers beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter 04941/606-0 zu melden.

Südbrookmerland - Fahrradfahrerin nach Unfall verletzt

In Südbrookmerland wurde am Samstag, gegen 13:30 Uhr, eine 15-jährige Fahrradfahrerin nach einem Unfall im Grode Kamp leicht verletzt. Ein 27-jähriger Fahrer eines Transporters aus dem Emsland stieß mit dem Fahrrad der 15-Jährigen zusammen, woraufhin die Südbrookmerländerin stürzte und sich leicht verletzte. Nach einem kurzen Gespräch entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Gegen den 27-Jährigen wurden zwei Strafverfahren eingeleitet.

Ihlow - Unerlaubt vom Unfallort entfernt

Auf einem Parkplatz im Kompanieweg in Ihlow kam es am Samstag gegen 16:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine zunächst unbekannte Person beschädigte im Vorbeifahren den geparkten, grauen Kia einer 29-jährigen Ihlowerin. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter 04941/606-0 zu melden.

Aurich - Unfallflucht nach Zusammenstoß mit Straßenlaterne

In Aurich wurde am Samstag, in der Zeit von 20:15 Uhr bis 22:15 Uhr, eine Straßenlaterne in der Abraham-Wolffs-Straße beschädigt. Ein Unbekannter Verkehrsteilnehmer kollidierte mit der Straßenlaterne und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter 04941/606-0 zu melden.

Aurich - Zusammenstoß mit geparkten Autos und anschließender Unfallflucht

Am Samstag, gegen 06:45 Uhr, kam es in Aurich, Julianenburger Straße, zu einem Verkehrsunfall. Ein zunächst unbekannter Autofahrer fuhr auf ein geparktes Auto auf. Dieses Auto ist anschließend auf das davor geparkte Auto aufgeschoben worden, welches wiederum auf das davor geparkte Auto aufgeschoben wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, konnte jedoch ermittelt werden. Der Führerschein des 22-jährigen Aurichers wurde beschlagnahmt und es wurde eine Blutprobe entnommen. Ein zuvor durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert deutlich über 1 Promille. Insgesamt wurden durch den Unfall vier Autos beschädigt. Es entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

Altkreis Norden

Verkehrsgeschehen

Auffahrunfall mit Personenschaden

Zwei Leichtverletzte und Sachschäden in Höhe von knapp 5000 Euro waren die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag gegen 17 Uhr auf der Wurzeldeicher Straße in Norden in Höhe des Pekelheringer Weges ereignete. Der Fahrer eines BMW musste seinen Wagen aufgrund stockenden Verkehrs in Richtung Stadt Norden abbremsen. Die nachfolgende Fahrerin eines Mercedes Vito konnte ihr Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf. Der 42-jährige BMW - Fahrer sowie ein im Fahrzeug mitfahrendes 12-jähriges Mädchen wurden dabei leicht verletzt.

Fahrzeug wird bei Unfall durch Brückengeländer geschoben

Am Samstagabend gegen 20.20 Uhr ereignete sich in Großheide, Klappbrücker Weg, Einmündung "Am Berumerfehnkanal" ein Unfall mit erheblichem Sachschaden. Die Fahrerin eines VW Golf wollte den Klappbrücker Weg von der Straße "Am Berumerfehnkanal" aus überqueren. Dabei übersah sie vermutlich einen auf dem Klappbrücker Weg fahrenden vorfahrtberechtigten Skoda. Die Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen. Der VW Golf der Unfallbeteiligten wurde dadurch durch ein Brückengeländer geschoben und kam in der Kanalböschung zum Stillstand.

Unfallflucht

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, vermutlich zwischen 02.30 Uhr und 05.30 Uhr, ereignete sich in Krummhörn - Uttum eine Unfallflucht. Nach vorgefundenen Spuren fuhr der Fahrer eines schwarzen KIA Optima auf der Jennelter Straße Richtung Jennelt. In einer Linkskurve kam er mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte diverse Verkehrszeichen. Anschließend setzte er die Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Norden, 04931/9210, zu melden.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Diebstahl aus einem Einzelhandelsgeschäft

Am Samstagabend betritt die 28-jährige Beschuldigte ein ortsansässiges Einzelhandelsgeschäft in der Finkenburgstraße in Wittmund und entwendet dort vier Tüten Hundefutter. Durch die Polizei Wittmund kann die 28-jährige Wittmunderin angetroffen und aus dem Einzelhandelsgeschäft begleitet werden. Gegen die Frau wird ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfallgeschehen

Zu einem Verkehrsunfall ohne Personenschaden kam es am 10.10.2020, gegen 14:45 Uhr, auf der Auricher Straße in 26427 Esens. Ein 30-jähriger Fahrzeugführer aus Esens, beabsichtigte mit seinem PKW nach links auf eine Grundstückseinfahrt abzubiegen. Aufgrund von Gegenverkehr musste der 30-jährige PKW-Fahrer jedoch bis zum Stillstand abbremsen. Der dahinterfahrende 82-jährige Fahrzeugführer übersah den Abbremsvorgang und fuhr mit seinem PKW auf den stehenden PKW auf. Durch den Zusammenstoß wurden keine Personen verletzt. Der PKW des 82-jährigen aus Esens, war nicht mehr fahrbereit.

Sonstiges

Brand eines Einfamilienhauses

Am Samstagnachmittag, gegen 16:00 Uhr, kommt es in der Horster Straße in 26409 Wittmund, OT: Asel, zum Brand eines Einfamilienhauses. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet dort der Dachstuhl in Brand. Die Bewohner des Hauses konnten das Einfamilienhaus eigenständig verlassen und sind allesamt wohlbehalten. Die Brandursache ist derzeit noch ungeklärt. Das Einfamilienhaus ist nicht mehr bewohnbar. Nach ersten Einschätzungen dürfte der Gesamtschaden auf ca. 150.000EUR beziffert werden. Die umliegenden Feuerwehren waren im Einsatz.

