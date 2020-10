Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Freitag/Samstag, 09./10.10.2020

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Radfahrerin leicht verletzt

Am Freitagmorgen gegen 09.30 Uhr ereignete sich in Moordorf im Kreisverkehr Ekelser Straße /Ritzweg ein Verkehrsunfall. Eine 51 -jährige Frau aus Südbrookmerland fuhr mit ihrem Fahrrad vom Marktplatz in Moordorf kommend, über den Ritzweg in den dortigen Kreisverkehr ein. Eine 27-jährige Autofahrerin fuhr aus Richtung Wiegboldsbur auf der Ekelser Straße in den Kreisverkehr ein und übersah die bevorrechtigte Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die Radfahrerin glücklicherweise nur leicht verletzt wurde.

Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Am frühen Freitagabend, gegen 17.45 Uhr, bog ein 22-jähriger Autofahrer vom Postweg in Großefehn kommend, nach links in die Oldendorfer Straße ein, ohne auf den entgegenkommenden Pkw zu achten. Diesen Pkw fuhr eine 29-jährige Frau aus Wiesmoor. Es kam zur Kollision, in Folge dessen der Pkw der Frau wiederum auf ein weiteres Fahrzeug geschoben wurde, dessen Fahrer im Begriff war von der Oldendorfer Straße kommend in den Postweg einzubiegen. Die 29-jährige Wiesmoorerin wurde leicht verletzt, der 22-jährige Verursacher und die dritte Beteiligte, ein 41-jährige Frau aus Großefehn, blieben unverletzt.

PK Norden

Verkehrsgeschehen

Aufgrund deutlicher Ausfallerscheinungen wurde am Samstagmorgen gegen 03.45 Uhr in Hage auf der Hauptstraße ein PKW - Fahrer auffällig. Der 28-jährige war mit seinem VW Golf unterwegs, als er von einer Polizeistreife angehalten wurde. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert knapp über 1 Promille. Aufgrund der Ausfallerscheinungen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Fahrt wurde vor Ort beendet, Blutentnahme und Sicherstellung des Führerscheins folgten.

Rund 3,3 Promille zeigte der Atemalkoholtest bei einem 36-jährigen Fahrradfahrer an, der am Samstag gegen 04.30 Uhr auf der Uffenstraße in Norden unterwegs war. Aufgrund der erheblichen Alkoholisierung wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Schwere Verletzungen, die eine Verlegung in eine Spezialklinik mit dem Hubschrauber erforderlich machten, erlitt eine 31-jährige Fahrradfahrerin am Freitag gegen 13:30 Uhr auf der Wurzeldeicher Straße in Norden. Sie war beim Überqueren der Straße in Richtung Stellmacherstraße von einem PKW, der Richtung Bahnhofstraße fuhr, erfasst und zu Boden geschleudert worden.

Kriminalitätsgeschehen

In der Osterstaße in Norden kam es am frühen Samstagmorgen um kurz nach 04 Uhr zu Auseinandersetzungen zwischen diversen Personen. Durch den Wurf eines Stuhles wurde eine 26-jährige leicht am Kopf verletzt. Gegen den 23-jährigen Täter wurde aufgrund der Schwere des Delikts ein Verfahren von Amts wegen eingeleitet.

Bei einer weiteren Auseinandersetzung zur gleichen Zeit wurde ein 32-jähriger durch einen Schlag in das Gesicht leicht verletzt. Auch hier ist der Täter, ein 20-jähriger, bekannt.

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu weiteren Körperverletzungen im Bereich Dornum und Norden, die sich im familiären Bereich oder Bekanntenkreis ereigneten. Bei einer Auseinandersetzung im Bereich Dornum musste eine Person ins Krankenhaus eingeliefert werden, da diese bei einem Treppensturz im Rahmen der Tat verletzt wurde.

PK Wittmund

- Fehlanzeige -

