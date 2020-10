Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich/Wiesmoor - Weiterhin Zeugen nach unerlaubter Reifenentsorgung gesucht // Südbrookmerland - Unfallflucht

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich/Wiesmoor - Weiterhin Zeugen nach unerlaubter Reifenentsorgung gesucht

Die Polizei such weiterhin Zeugen, die Angaben zu unerlaubten Reifenentsorgungen in Aurich und Wiesmoor gegen können. Wie bereits berichtet, wurden am Freitag, 02.10.2020, zwischen 13.30 Uhr und 14.30 Uhr in der Admiral-Scheer-Straße in Aurich in einem Waldweg etwa 150 Autoreifen illegal entsorgt. Darüber hinaus haben Unbekannte in Aurich im Neustücksweg am Südeweg sowie in Wiesmoor an der Stelzenwieke I insgesamt etwa 130 Altreifen zurückgelassen. Die Polizei bittet um weitere Hinweise. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Unfallflucht

Eine Unfallflucht ereignete sich am Donnerstag in Südbrookmerland. Ein unbekannter Rollerfahrer war um kurz nach 18 Uhr auf dem Schwanenweg unterwegs und wollte nach links in den Teichhuhnweg abbiegen. Dabei geriet der Unbekannte nach ersten Erkenntnissen mit dem Roller auf die linke Seite der Fahrbahn und kollidierte im Einmündungsbereich mit einem Opel. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der Rollerfahrer davon. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04941 606215.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell