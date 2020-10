Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Nachtragsmeldung zur Explosion in einem Wohnhaus in Neuschoo am 08.10.2020

Landkreis Wittmund (ots)

Nach einer Gasexplosion im Keller eines Wohnhaus in Neuschoo am Donnerstag, 08.10.2020, gibt es weitere Informationen. Bei den beiden Personen, die sich zum Zeitpunkt des Vorfalls im Obergeschoss des Wohnhauses aufgehalten hatten, handelt es sich um eine 40 Jahre alte Frau und ihren 19 Jahre alten Sohn. Die Beiden hatten das Haus nach jetzigem Erkenntnisstand unverletzt verlassen können. Zunächst war davon ausgegangen worden, Mutter und Sohn hätten sich bei dem Vorfall leicht verletzt. Auch vier Hunde blieben unverletzt. Bei den lebensgefährlich verletzten Personen, die aus dem Keller befreit werden mussten, handelt es sich um zwei Männer im Alter von 47 und 61 Jahren. Zu ihrem Gesundheitszustand gibt es keine neuen Erkenntnisse.

Das Technische Hilfswerk hat die Sicherheit in dem Haus vorübergehend herstellen können. Das Wohnhaus ist nach wie vor einsturzgefährdet und unbewohnbar. Die polizeilichen Ermittlungen zur Explosionsursache dauern an.

