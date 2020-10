Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Blomberg - Personensuche nach Unfallflucht

Landkreis Wittmund (ots)

Eine Verkehrsunfallflucht ereignete sich in der Nacht zu Donnerstag in Blomberg im Landkreis Wittmund. Ein Autofahrer kam nach ersten Erkenntnissen um kurz nach Mitternacht in einer Kurve auf der Voßbergstraße von der Fahrbahn ab und geriet in einen Straßengraben. Dabei wurden der Unfallwagen, ein geparktes Auto und ein Abwasserschacht beschädigt. Der Verursacher flüchtete fußläufig in zunächst unbekannte Richtung. Da nicht klar war, ob der Mann medizinische Hilfe benötigte, wurden sofort umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. Die Beamtinnen und Beamten alarmierten die Feuerwehr Ochtersum, die für die Suche nach dem möglicherweise verletzten Mann eine Drohne mit Wärmebildkamera einsetzte. Um kurz nach 3 Uhr konnte die gesuchte Person durch den Drohneneinsatz aufgefunden werden. Der 21 Jahre alte Mann aus Uplengen (Landkreis Leer) hatte sich nach ersten Erkenntnissen bei dem Unfall nicht verletzt, stand jedoch offensichtlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Ein Atemalkoholtest und ein Drogenvortest bestätigten den Verdacht. Ihm wurden entsprechend Blutproben entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und es wurden mehrere Verfahren eingeleitet.

