Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wiesmoor - Radfahrerin verletzt // Ihlow/Riepe - Unfallflucht // Aurich - Nach Zusammenstoß geflüchtet

Altkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Radfahrerin verletzt

In Wiesmoor ist am Montag bei einem Verkehrsunfall eine Radfahrerin verletzt worden. Gegen 13.30 Uhr fuhr ein 21 Jahre alter Seat-Fahrer rückwärts von einem Grundstück auf die Hauptstraße. Dabei übersah er offenbar die 76 Jahre alte Radfahrerin auf dem Radweg und stieß mit ihr zusammen. Die Frau stürzte und wurde leicht verletzt.

Ihlow/Riepe - Unfallflucht

Ein Ford S-Max wurde am Montag in Riepe beschädigt. Ein unbekannter Fahrzeugführer stieß zwischen 4.20 Uhr und 7.10 Uhr in der Schmiedestraße gegen den geparkten Wagen. Vermutlich ereignete sich der Unfall beim Ein- oder Ausparken. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Nach Zusammenstoß geflüchtet

In der Rudolf-Eucken-Alle kam es am Dienstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang Unbekannter fuhr vermutlich rückwärts von dem Parkplatz einer dortigen Arztpraxis und stieß gegen einen schwarzen Octavia. Die Fahrertür wurde stark eingedellt. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Der Vorfall ereignete sich zwischen 15.30 Uhr und 16.40 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

