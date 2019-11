Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Berenbrock/Nachtragsmeldung

Coesfeld (ots)

Nachtragsmeldung zur Auftrag Nr. 3872770

Ergänzend zur Meldung "Wegbeleuchtung aus der Verankerung gerissen" vom 25.11.19, 12 Uhr, gibt es in dem Zusammenhang weitere Meldungen über Sachbeschädigungen. Zwischen Freitag, 22.11.19 (12.30) und Montag, 25.11.19 (8.30 Uhr) zerstörten Unbekannte weitere Beleuchtungseinrichtungen auf dem Wanderweg um die Burg Vischering. Zudem besprühten die Täter ein Landschaftsfenster mit Graffiti, das sich ebenfalls an dem Ort befindet. Hinweise nimmt die Polizei Lüdinghausen unter 02591-7930 entgegen

Hier geht es zur Ursprungsmeldung:

Lüdinghausen, Berenbrock/ Wegbeleuchtung aus der Verankerung gerissen

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben am Samstagmorgen eine Wegbeleuchtung an der Burg Vischering aus der Verankerung gerissen. Zeugen entdeckten den Schaden am Samstag gegen 9 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei Lüdinghausen unter 02591-7930 entgegen. Der Sachschaden liegt bei rund 100 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell