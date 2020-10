Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Raubüberfall in Tabakgeschäft // Hinte/Groß Midlum - Dorfgemeinschaftshaus beschädigt

Norden - Raubüberfall in Tabakgeschäft

In einem Tabakgeschäft in Norden kam es am Dienstag zu einem Raubüberfall. Ein augenscheinlich Jugendlicher betrat gegen 11.45 Uhr maskiert das Ladengeschäft in der Westerstraße und forderte von der Angestellten unter Vorhalt einer Schusswaffe Bargeld. Er erbeutete eine geringe Menge Bargeld und flüchtete fußläufig. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte in der Nähe des Tatorts ein 14 Jahre alter Tatverdächtiger angetroffen und festgenommen werden. Bei dem Vorfall wurde nach ersten Erkenntnissen niemand verletzt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Hinte/Groß Midlum - Dorfgemeinschaftshaus beschädigt

In Groß Midlum haben Unbekannte das Dorfgemeinschaftshaus beschädigt. Zwischen Sonntag, 18 Uhr, und Montag, 7 Uhr, warfen die Täter einen Stein in die Fensterscheibe des Gebäudes in der Straße Am Löschteich. Es entstand Sachschaden im dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04925 925430.

