Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Betrunkener Radfahrer // Krummhörn - Auto überschlug sich

Altkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden - Betrunkener Radfahrer

Ein 26 Jahre alter Mann war am Sonntag in Norden betrunken mit dem Fahrrad unterwegs. Die Polizei hielt den Radfahrer, der auf der Bahnhofstraße unterwegs war, gegen 23 Uhr an. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,6 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Krummhörn - Auto überschlug sich

In der Gemeinde Krummhörn hat sich am Sonntagabend eine Autofahrerin mit ihrem Citroen überschlagen. Die 23-Jährige fuhr gegen 18.20 Uhr auf der Uttumer Straße in Richtung Uttum, als sie aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam. Sie lenkte nach ersten Erkenntnissen gegen und geriet in den Gegenverkehr, wo sie mit einem entgegenkommenden Ford-Fahrer zusammenstieß. Der Citroen überschlug sich und kam in einem Graben zum Stehen. Die 23-Jährige wurde leicht verletzt. Der Beifahrer und die beiden Insassen des Ford wurden nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell