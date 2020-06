Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Betrunkener klaut Fahrrad und schlägt auf Bundespolizisten ein

Dortmund (ots)

Eine Streife der Bundespolizei wird in den gestrigen späten Abendstunden (25. Juni) auf eine stark alkoholisierte Person im Dortmunder Hauptbahnhof aufmerksam gemacht. Als Einsatzkräfte dem Mann zur Hilfe kamen teilte ihnen ein Zeuge mit, dass die Person soeben ein Fahrrad gestohlen habe.

Bundespolizisten wurden am gestrigen späten Abend auf eine stark alkoholisierte Person im Hauptbahnhof aufmerksam gemacht. In der Bahnhofshalle trafen die Einsatzkräfte auf einen 22-jährigen Mann, der stark wankte und sich kaum auf den Beinen halten konnte. Auch eine Kommunikation mit ihm war nur schwer möglich. Da sich der Mann augenscheinlich in einer hilflosen Lage befand, sollte er die Polizisten zur Wache begleiten. Auf dem Weg dorthin wurde die Streife allerdings von einem Zeugen angesprochen. Dieser teilte ihnen mit, dass der 22-Jährige soeben vor dem Bahnhof das Fahrrad, welches er gerade schob, gestohlen habe. Der Mann habe zunächst das Schloss zerstört und das Mountainbike dann aus dem Radständer gezogen. Diesem Hinweis gingen die Bundespolizisten unmittelbar nach und konnten das besagte Fahrradschloss an der beschriebenen Örtlichkeit auffinden. Da der 22-Jährige keine Angaben zur Herkunft des Mountainbikes machen konnte, wurde es sichergestellt. Als der Mann dann später auf der Wache durchsucht werden sollte, schlug er unvermittelt mit Fäusten auf die Bundespolizisten ein. Aufgrund seines weiterhin aggressiven Verhaltens war es auch nicht möglich, einen Atemalkoholtest bei ihm durchzuführen. Daraufhin ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme an. Erste Ermittlungen der Bundespolizei ergaben, dass gegen den 22-Jährigen ein landesweites Beförderungs- und Hausverbot für alle Bahnanlagen und Züge besteht.

Gegen den guineischen Staatsangehörigen wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Hausfriedensbruch eingeleitet. Er wurde zur Ausnüchterung in das Polizeigewahrsam eingeliefert. Polizeibeamte wurden durch den Angriff nicht verletzt.

