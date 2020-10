POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, 03.10.2020

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, 03.10.2020

Aurich/Wittmund

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich, Wiesmoor - 3 x Unerlaubter Umgang mit Abfällen In der Admiral-Scheer-Straße in Aurich wurden am Freitagnachmittag durch einen unbekannten Täter in einem angrenzenden Waldweg ca. 150 PKW-Reifen entsorgt. Durch den Meldenden kann die Tatzeit in den Zeitraum von 13:30 Uhr bis 14:30 Uhr eingegrenzt werden. (Siehe anhängendes Foto) Ebenfalls wurden durch einen unbekannten Täter in dem Neustücksweg am Südeweg ca. 50 Altreifen illegal entsorgt. Auch hier gibt es keine Hinweise auf den Verursacher. (siehe anhängendes Foto) In Wiesmoor an der Stelzenwieke I wurden durch einen bislang noch unbekannten Täter auf einem unbefestigten Feldweg ca. 80 Altreifen illegal entsorgt. Dabei konnte durch Zeugen ein weißer Kleintransporter beobachtet werden. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei für alle drei Taten Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können. Diese werden gebeten sich unter Telefon 04941-6060 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Verkehrsunfallflucht nach Zusammenstoß mit einem Verteilerkasten In der Nacht von Donnerstag auf Freitag beschädigt ein bislang noch unbekannter Täter mit einem unbekannten Fahrzeug einen Verteilerkasten im Bereich Königsberger Straße / Finkenburgweg. Durch einen Mitarbeiter der EWE wird der Sachschaden vor Ort auf ca. 3000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise unter Telefon 04941-6060.

Aurich - Verkehrsunfall mit 3 leichtverletzten Personen und hohem Sachschaden Am Freitagabend befährt ein 19-jähriger Mann aus Aurich mit einem Pkw Mercedes die Wallinghausener Straße aus Rtg. Wallinghausen kommend und beabsichtigt nach links in den Heerenkamp abzubiegen. Hierbei übersieht er den entgegenkommenden Pkw Audi eines 43-jährigen Mannes aus Aurich. Dadurch kommt es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Fahrzeugführer sowie der Beifahrer des 43-jährigen Mannes aus Aurich, hier ein 31-jähriger Mann aus Wangerland, werden leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entsteht ein Sachschaden von ca. 22000 Euro.

Sonstiges Fehlanzeige Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen Im Bereich einer Gaststätte in der Osterstraße in Norden kam es am Samstag gegen 03.20 Uhr zu einer Körperverletzung. Einem 26-jährigen war mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden, am Boden liegend erhielt er dann noch einen Tritt gegen den Kopf. Der Täter konnte zunächst unerkannt entkommen. Das Verhalten der dort anwesenden Personen gegenüber den Rettungsdienst- und Polizeikräften war sehr aggressiv, so dass ein massiverer Polizeieinsatz erforderlich wurde. Einer der Hauptaggressoren ließ sich nicht beruhigen und musste zur Verhinderung von Straftaten in polizeiliches Gewahrsam genommen werden.

Verkehrsgeschehen Hoher Sachschaden bei Vorfahrtverletzung Am Freitag gegen 12:30 Uhr kam es an der Kreuzung Störtebeker Straße / Schoonorther Straße zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Eine 48-jährige fuhr mit ihrem PKW aus Wirdum kommend von der Störtebekerstraße auf die bevorrechtigte Schoonorther Straße. Dabei übersah sie vermutlich einen aus Richtung Pewsum kommenden PKW. Die Fahrzeuge kollidierten, es entstanden Sachschäden in Höhe von ca. 13000 Euro.

11-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt Im Bereich der Einmündung Bahnhofstraße/ Im Horst in Norden kam es am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Fahrradfahrer. Ein 11-jähriger wollte die Straße Im Horst an der dortigen Lichtzeichenanlage überqueren. Eine 31-jährige PKW-Fahrerin kam aus der Straße Im Horst, um auf die Bahnhofstraße zu fahren. Der Fahrradfahrer geriet gegen den PKW, stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Am PKW entstanden leichte Sachschäden. Nach bisherigem Erkenntnisstand ist nicht auszuschließen, dass der Fahrradfahrer bei "Rot" über die Straße fuhr.

Fast 3 Promille Am Freitagabend gegen 22.35 Uhr wurde in Krummhörn - Manslagt ein 31-jähriger PKW-Fahrer angehalten und kontrolliert. Sofort war eine deutliche Alkoholfahne zu riechen. Ein Atemalkoholtest ergab dann einen Wert von 2,99 Promille. Die Fahrt war damit beendet, eine Blutprobe wurde genommen und der Führerschein sichergestellt.

Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein unterwegs Am frühen Samstagmorgen wurde in der Osterstraße in Norden ein 28-jähriger PKW-Fahrer kontrolliert. Bei der Überprüfung des Fahrzeugführers stellte sich heraus, dass dieser keinen Führerschein besaß und unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Mehrere Ermittlungsverfahren wurden gegen ihn eingeleitet. Sonstiges Fehlanzeige

Landkries Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Papiermülltonne in Brand gesetzt In der Nacht zu Sonnabend gegen 00:45 Uhr, geriet in der Wittmunder Fußgängerzone eine Papiermülltonne in Brand. Die Polizei geht davon aus, dass die Papiermülltonne durch mindestens einen unbekannten Täter mutwillig in Brand gesetzt wurde. Der Brand konnte durch aufmerksame Anwohner mit eigenen Mitteln abgelöscht werden. Durch den Brand wurde ein anliegendes Gebäude leicht beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Wittmund (04462-9110) entgegen.

Verkehrsgeschehen -Fehlanzeige-

Sonstiges

-Fehlanzeige-

