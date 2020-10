Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag den 04.10.2020

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen:

Aurich - Einbruchdiebstahl aus Schuppen

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es durch unbekannte Täter in der Goethestraße in Aurich zu einem versuchten und einem vollendeten Einbruchdiebstahl aus zwei privaten Schuppen. Aus dem aufgebrochenen Schuppen wurde diverses Werkzeug entwendet. Zeugen, die diesbezüglich Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Aurich, unter der Telefonnummer 04941-6060, zu melden.

Aurich - Sachbeschädigung beim ZOB

Vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag wurde bei einem Kiosk beim ZOB in Aurich eine Fensterscheibe mittels eines Pflastersteins von einem bisher unbekannten Täter beschädigt.Die Polizei Aurich bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 04941-6060.

Aurich - Verstoß gegen das Waffengesetz

Am Samstagmittag teilte ein Passant der Polizei telefonisch mit, dass Nahe der Pferdemarktkreuzung eine männliche Person mit einem großen Messer herumläuft. Die eingesetzten Polizeibeamten können den stark alkoholisierten 31-jährigen Mann aus Aurich ergreifen und stellen fest, dass dieser ein sogenanntes Fallmesser mit sich führt. Da es sich hierbei um eine verbotene Waffe handelt, erwartet ihn nun eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Aurich - Körperverletzung und Sachbeschädigung in einer Gaststätte

In der Innenstadt von Aurich kam es in den frühen Morgenstunden in einer Gaststätte zu mehreren Körperverletzungen durch einen 31-jährigen Mann aus Aurich. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte dieser in der Gaststätte vermutlich einen Streit provoziert und mit geworfenen Gläsern einen jungen Mann aus Südbrookmerland leicht an der Hand verletzt und ein Fenster der Gaststätte beschädigt. Weiterhin schlug er auf eine junge Frau aus Südbrookmerland ein und ergriff eine weitere junge Frau an den Haaren, deren Hinterkopf er dann gegen eine Hauswand schlug. Beide Frauen wurden hierdurch leicht verletzt. Anschließend flüchtete der Täter, konnte aber im Nahbereich noch von der Polizei angetroffen werden. Dem Beschuldigten erwarten jetzt diverse Verfahren wegen Körperverletzungen und Sachbeschädigung.

Großefehn - Wechselseitige Körperverletzung und Sachbeschädigung

In Großefehn kam es zwischen insgesamt 5 männlichen und weiblichen Mitbewohnern eines Mehrfamilienhauses, im Alter von 18 bis 46 Jahren, aufgrund von lauter Musik zuerst zu verbalen Streitigkeiten, die in einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Anwohnern endete. Weiterhin wurde hierbei, auf noch zu klärende Weise, ein Carport beschädigt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und diverse Strafanzeigen gefertigt.

Verkehrsgeschehen:

Aurich/Spekendorf - Verkehrsunfallflucht

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde am Samstag durch eine noch unbekannte Person ein Traktor auf dem Spekendorfer Grenzweg geführt. Das Fahrzeug stieß in Höhe der Straße "Zum Königsmoor" gegen einen Telefonmast, welcher dadurch abknickte und beschädigt wurde. Im Anschluss entfernte sich der Fahrzeugführer von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Anhand der vorgefundenen Spurenlage am Unfallort dauert die Ermittlung des verantwortlichen Fahrzeugführers weiter an. Wer Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wendet sich bitte unter der Telefonnummer 04941-6060 an die Polizei in Aurich.

Aurich/Wiesens - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 45-jähriger Mann aus Aurich am Samstag, kurz nach 19:30 Uhr, den Roßmüllersweg in Aurich in Richtung Moorackerweg. Als er diesen erreicht, fährt er geradeaus über den Moorackerweg in den dort befindlichen, wasserführenden Graben. Er wird von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit und umgehend mit dem Rettungswagen in die UEK Aurich verbracht, wo er vermutlich aufgrund seiner erlittenen Verletzungen umgehend operiert wurde. Über die Schwere der Verletzungen ist hier aber zurzeit weiter nichts bekannt. Wie sich herausstellte stand der Verunfallte wohl nicht unerheblich unter Alkoholeinfluss, wobei zu dem Alkoholwert ebenfalls keine Angaben gemacht werden können. Aus diesem Grund wurde eine Blutprobe entnommen und weitere Ermittlungen müssen geführt werden.

Aurich - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Ein 29-jähriger Mann aus Leer befuhr in den späten Abendstunden vom Samstag mit einem Pkw in Aurich den Lehmdobbenweg in Fahrtrichtung Doornkaatsweg. Als er auf den Doornkaatsweg einbiegen will, verliert er die Kontrolle über sein Fahrzeug und fährt geradeaus über eine Böschung. Hierbei beschädigt er die Böschung und einen dort stehenden Telefonmast. Bei der Verkehrsunfallaufnahme wird festgestellt, dass er unter Alkoholeinfluss steht. Eine Atemalkoholüberprüfung ergab, dass er über 1,7 Promille im Blut hat. Aus diesem Grund wurde sein Führerschein beschlagnahmt, eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Sonstiges

Aurich - Polizei- und Feuerwehreinsatz aufgrund einer starken Rauchentwicklung

Am Samstag gegen 17:00 Uhr kam es in der Fockenbollwerkstraße zu einem Einsatz der Feuerwehr und der Polizei, der eine kurzzeitige, einseitige Sperrung der Straße nötig machte. Der Grund des Einsatzes war eine starke Rauchentwicklung aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Da der alleinige Bewohner der betroffenen Wohnung die Tür nicht öffnete, der Grund der Rauchentwicklung zunächst unklar war und nicht bekannt war, ob der Bewohner sich in hilfloser Lage in der Wohnung befindet, musste ein Fenster und die Wohnungstür aufgebrochen werden. Anschließend wurde festgestellt, dass der 30-jährige Bewohner nicht zu Hause war und die Rauchentwicklung lediglich durch einen Topf mit Essensresten verursacht wurde, der auf einer eingeschalteten Herdplatte stand. Weder das Gebäude oder Personen kamen ansonsten zu Schaden.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen: ./.

Verkehrsgeschehen:

Norden - Fahrzeugführer mehrfach unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein unterwegs

Am frühen Samstagmorgen wurde in der Osterstraße in Norden ein 28-jähriger PKW-Fahrer kontrolliert. Bei der Überprüfung des Fahrzeugführers stellte sich heraus, dass dieser keinen Führerschein besaß und unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Mehrere Ermittlungsverfahren wurden gegen ihn eingeleitet.

Hierzu ein Nachtrag:

Der 28-jährige PKW-Fahrer gerät am späten Samstagvormittag erneut in einer Verkehrskontrolle der Norder Polizei. Trotz vorheriger Untersagung der Weiterfahrt in den frühen Morgenstunden setzte sich der 28-Jährige wieder ans Steuer seines Pkw. Hierbei steht er erneut unter dem Einfluss berauschender Mittel. Es werden ein weiteres Mal mehrere Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

Halbemond - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

In den frühen Morgenstunden des 04.10.2020 kommt es in der Halbemonder Straße in Halbemond um 03:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Fahrzeugführer kommt mit seinem Pkw alleinbeteiligt von der Straße ab und kommt im angrenzenden Straßengraben zum Stillstand. Der 19-Jährige bleibt hierbei unverletzt. Während der Unfallaufnahme stellen die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass der 19-Jährige unter Alkoholbeeinflussung steht. Ein Alkoholtest ergibt einen Wert von 1,7 Promille. Bei dem Fahrzeugführer wird eine Blutentnahme durchgeführt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Sonstiges:

Ruhestörungen in der Nacht von Samstag auf Sonntag

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es im Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats Norden erneut zu zahlreichen gemeldeten Ruhestörungen. Die Polizei musste diesbezüglich mehrfach ausrücken, um für Ruhe zu sorgen.

PK Wittmund

Kriminalitätsgeschehen:

Wittmund - Polizeibeamter beleidigt

In der Nacht zu Sonntag gegen 03:30 Uhr, wurden Polizeibeamte der Polizei Wittmund zu lautstarken Streitigkeiten in die Knochenburgstraße in Wittmund gerufen. Am Einsatzort ließ sich der 24-jährige Verursacher nicht beruhigen und erhielt einen Platzverweis. Nachdem der Wittmunder dem ausgesprochenen Platzverweis nicht nachkam, wurde er in polizeiliches Gewahrsam genommen. Im Rahmen der Amtshandlung wurde ein Polizeibeamter durch den Verursacher beleidigt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsgeschehen: -Fehlanzeige-

Sonstiges:

-Fehlanzeige-

