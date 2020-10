POL-AUR: Aurich - Heckscheibe beschädigt

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Ein Opel Corsa-C wurde am Sonntag in Aurich beschädigt. Unbekannte zerstörten zwischen 17.45 Uhr und 20 Uhr die Heckscheibe des Wagens. Die Tat ereignete sich im genannten Zeitraum auf dem Gelände einer Tankstelle an der Leerer Landstraße. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 04941 606215.

