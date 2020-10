Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - Vermutlicher Diebstahl eines Autos // Esens - Unfallflucht

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Esens - Vermutlicher Diebstahl eines Autos

Bereits seit mehreren Tagen wird in Esens ein Pkw Suzuki SX 4, Farbe grau, vermisst. Das amtliche Kennzeichen des Fahrzeugs hat die Städtekennung EN (Ennepe-Ruhr-Kreis). Der Pkw wurde bereits am 16. September im unteren Parkdeck der Tiefgarage am Nordring in Esens abgestellt. Am 22. September wollte der Eigentümer sein Auto wieder benutzen, stellte jedoch fest, dass es dort nicht mehr steht. Der Verbleib des Wagens ist bis heute ungeklärt. Wer kann Hinweise zu dem genannten Auto geben oder hat im Tatzeitraum in der Tiefgarage am Nordring Verdächtiges beobachten können? Hinweise werden an die Polizeistation Esens erbeten unter 04971 926500.

Verkehrsgeschehen

Esens - Unfallflucht

Ein Unbekannter hat in der vergangenen Woche in Esens eine Hecke beschädigt. Mit einem bislang unbekannten Fahrzeug stieß der Verursacher zwischen Mittwoch, 30.09.2020, 19 Uhr, und Donnerstag, 01.10.2020, 10 Uhr, in der Straße Flack gegen die Hecke eines dortigen Grundstücks. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 04971 926500.

