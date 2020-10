Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Einbruch in Autohaus // Aurich - Unfallflucht

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Einbruch in Autohaus

In ein Autohaus in Aurich ist in der Nacht zu Montag eingebrochen worden. Die Täter stiegen in das Autohaus in der Esenser Straße ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Es wurde unter anderem Bargeld entwendet. Der Vorfall ereignete sich zwischen Sonntag, 18 Uhr, und Montag, 7.45 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfallflucht

Eine Unfallflucht ereignete sich am Dienstagmorgen in Aurich. Ein 13 Jahre alter Junge überquerte gegen 7.30 Uhr mit dem Fahrrad die Bedarfsampel der Von-Jhering-Straße. Ein bislang unbekannter Autofahrer, der aus Fahrtrichtung Emden in Richtung Pferdemarktkreuzung unterwegs war, missachtete offenbar die rot zeigende Ampel und stieß mit dem 13-Jährigen zusammen. Der Junge stürzte und wurde leicht verletzt. Der Autofahrer verließ die Unfallstelle, ohne eine Regulierung zu ermöglichen. Er soll einen Kleinwagen mit kräftig-blauer Lackierung gefahren haben. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04941 606215.

