Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großefehn - Mann angegriffen

Altkreis Aurich (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizei Aurich/Wittmund

Ein tätlicher Übergriff auf einen 53 Jahre alten Mann ereignete sich am Mittwoch in Großefehn. Gegen 10 Uhr ging bei der KRLO in Wittmund ein Notruf ein, wonach sich eine verletzte Person in einer Wohnung in der Straße Zum Moor befinden sollte. An der genannten Örtlichkeit fanden die Polizeikräfte einen 53 Jahre alten Mann mit schweren Verletzungen vor, die offensichtlich durch Gewalteinwirkung hervorgerufen worden waren. Das Opfer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik transportiert. Tatverdächtig ist ein 43 Jahre alter Mann aus Großefehn. Er wurde von den eingesetzten Kräften vor Ort festgenommen. Nach ersten Erkenntnissen hatte es vor der Tat zwischen dem Beschuldigten und dem Opfer, die sich offenbar kannten, private Streitigkeiten gegeben. Der 43-jährige Tatverdächtige befindet sich nun in Polizeigewahrsam. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei zu den Hintergründen dauern an.

