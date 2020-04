Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Frau bei Unfall verletzt, Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 23.04.2020 gegen 18:20 Uhr an der Einmündung Steubenstraße / Rheingoldstraße. Dabei stieß eine 85-jährige Radfahrerin mit dem Pkw einer 40-jährigen Fahrzeuglenkerin zusammen. Dabei wird die Radfahrerin mit einer Unterschenkelfraktur schwer verletzt und musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Da der genaue Unfallhergang, insbesondere was die Ampel an der Unfallstelle für die beteiligten Personen anzeigte, noch unklar ist, werden Zeugen gebeten, sich beim Verkehrsdienst Mannheim, tel. 0621/174-4222, zu melden.

