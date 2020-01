Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Eilpe - Zeuge sieht Täter

Hagen (ots)

Am Donnerstag, 23.01.2020, hörte ein Anwohner (27) in der Eilper Straße gegen 23:00 Uhr laute Geräusche im Treppenhaus. Es klang, als würde jemand eine Tür eintreten. Als er nach dem Rechten sehen wollte, erkannte er eine offen stehende Tür. Es handelte sich um den Nebeneingang zur dortigen Pizzeria. Der Mann lief zurück in seine Wohnung und verständigte die Polizei. Als er erneut in das Treppenhaus ging, sah er, wie eine Person aus der aufgebrochenen Tür lief. Sie rannte in Richtung Kniestraße davon. Es handelte sich vermutlich um den Täter. Er war zirka 170-180 cm groß, stämmig bis korpulent und dunkel gekleidet. Er trug eine Kapuze über dem Kopf. Der Einbrecher entkam mit einer geringen Menge an Wechselgeld. Zeugenhinweise nimmt die Kripo unter 02331 986 2066 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Sebastian Hirschberg

Telefon: 02331/986 15 12

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell