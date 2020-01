Polizei Gütersloh

POL-GT: Vermisstensuche in Gütersloh

Gütersloh (ots)

Gütersloh (SL) - Am Dienstag (07.01.2020, 18.20 Uhr) wurde die Polizei Gütersloh von Angehörigen verständigt, welche einen 59-jährigen Mann vermissten. Der Gütersloher war am Nachmittag alleine zu einem kleinen Sparziergang im Gütersloher Ortsteil Avenwedde aufgebrochen und nicht nach Hause zurückgekehrt. Da eine Gefahr für Leib oder Leben der Person nicht ausgeschlossen werden konnte wurden umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. Hierzu wurden unter anderem ein als Mantrailer ausgebildeter Suchhund und ein Hubschrauber eingesetzt. Der Gesuchte wurde während der laufenden Suchmaßnahmen durch Passanten in der Gütersloher Innenstadt festgestellt und konnte wohlbehalten an die Angehörigen übergeben werden.

