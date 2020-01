Polizei Gütersloh

POL-GT: Jugendlicher wird in Parkanlage angegriffen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (CG) - Am Montagabend (06.01., 20.15 Uhr) hielt sich ein 17-jähriger Herzebrocker zusammen mit zwei Bekannten in der Grünanlage des Klostergartens in Herzebrock auf. Hier traten plötzlich zwei maskierte Personen an die Personengruppe heran. Einer der Beiden hielt dem 17-jährigen Jugendlichen eine Pistole an den Hals und forderte ihn auf, seine Sachen aus den Taschen zu übergeben. Dieser Forderung kam der Jugendliche nach. Er konnte flüchten, als ihm ein weiterer bislang unbekannter Jugendlicher zu Hilfe eilen wollte. Dieser Unbekannte wurde durch einen der Tatverdächtigen ebenfalls körperlich angegriffen. Alle drei rannten anschließend ebenfalls davon. Die bislang unbekannten Tatverdächtigen konnten wie folgt beschrieben werden: Beide trugen dunkle Kleidung und waren maskiert. Einer hatte eine auffallend dunkle Stimme und sprach akzentfrei in deutscher Sprache. Zusätzlich trug dieser Mann eine Umhängetasche. Durch die Polizei konnten die Tatverdächtigen in der Umgebung nicht angetroffen werden. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat verdächtige Personen beobachtet und kann Angaben dazu machen? Wer hat die Jugendlichen in der Parkanlage rund um den Tatzeitraum beobachtet? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

