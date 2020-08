Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Haus in Lohfelden von Einbrechern heimgesucht: Kasseler Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Lohfelden (Landkreis Kassel):

Ein Einfamilienhaus in Lohfelden wurde in der Zeit zwischen Dienstagabend und Mittwochmittag während der Abwesenheit der Bewohner von bislang unbekannten Einbrechern heimgesucht. Nachdem sie gewaltsam ein Fenster geöffnet hatten, durchsuchten die Täter mehrere Räume nach Wertsachen. Anschließend flüchteten sie mit einigen Schmuckstücken und Bargeld in unbekannte Richtung. Die zuständigen Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo erbitten Zeugenhinweise.

Wie die zur Spurensuche und Anzeigenaufnahme eingesetzten Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes berichten, hatte sich der Einbruch im Quellenweg, nahe des Bürgersees, in der Zeit zwischen Dienstagabend, 21:00 Uhr, und den gestrigen Mittag, 12:45 Uhr, ereignet. Durch den Garten näherten sich die Einbrecher der Terrasse des Hauses an und hebelten mit mitgebrachtem Werkzeug das Fenster auf. Mit ihrer Beute flüchteten die Täter anschließend durch das aufgebrochene Fenster wieder nach draußen, wo sich ihre Spur verliert.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen und Fahrzeuge im Bereich des Tatorts beobachtet haben oder den Ermittlern des K 21/22 Täterhinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

