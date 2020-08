Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Brand bei psychiatrischem Krankenhaus: Derzeit keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung; Ermittlungen dauern an

Kassel (ots)

Kassel-Niederzwehren: Am heutigen Donnerstagmorgen kam es um kurz nach 5 Uhr zu einem Brand auf dem Gelände eines psychiatrischen Krankenhauses in der Dennhäuser Straße in Kassel. Nach Abschluss der Löscharbeiten durch die Feuerwehr wurde festgestellt, dass Teile des Dachstuhls durch das Feuer beschädigt worden waren. Der Sachschaden wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt. Personen kamen nicht zu Schaden. Die ersten polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache führten am Morgen die Beamten des Kriminaldauerdienstes der Kasseler Kripo. Wie sie berichten, ist das Feuer nach ersten Erkenntnissen mutmaßlich im Bereich eines an der Außenfassade angebrachten elektrischen Lüfters ausgebrochen. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen derzeit nicht vor.

Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache und einem nicht auszuschließenden technischen Defekt werden von den Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo geführt.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1020

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell