Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbrüche in Baunatal: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel):

Ein bislang unbekannter Einbrecher hat in der Nacht zum heutigen Mittwoch in einem Baunataler Büro- und Geschäftsgebäude in der Straße "An der Stadthalle" sein Unwesen getrieben. Während der Täter aus einer Praxis für Kieferorthopädie die Kaffeekasse und eine Kamera erbeutete, scheiterte er beim Versuch, in die gegenüberliegenden Büroräume einzubrechen. Die Kasseler Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Täterhinweise geben können.

Wie die am Tatort eingesetzten Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes berichten, lässt sich die Tatzeit in beiden Fällen nach derzeitigem Ermittlungsstand auf den Zeitraum zwischen Dienstagabend, 18:30 Uhr, und den heutigen Mittwochmorgen, 07:35 Uhr, eingrenzen. Der Einbrecher hatten die Scheibe eines Oberlichts der Eingangstür eingeschlagen, nutzte einen Blumenkübel im Treppenhaus als Steighilfe und kletterte durch das entstandene Loch in die Praxisräume. Aufgrund der Größe des Lochs gehen die Ermittler davon aus, dass es sich um einen kleinen und relativ sportlichen bzw. wendigen Täter gehandelt haben dürfte. Auf seinem Beutezug durchsuchte der Unbekannte sämtliche Schränke sowie Schubladen und flüchtete anschließend mit seiner Beute nach draußen. Der zweite Fall hatte sich auf der gleichen Etage des Gebäudes ereignet. Hier scheiterte derselbe Einbrecher beim gewaltsamen Öffnen der Bürotür, die den Hebelversuchen standhielt.

Die weiteren Ermittlungen führen die Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo. Zeugen, die den Ermittlern Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100.

