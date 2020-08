Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Fahrradfahrerin fährt nach Zusammenstoß mit Auto in Kantstraße weiter: Polizei bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Kassel-Wehlheiden: Zeugen eines Verkehrsunfalls in der Kantstraße am vergangenen Freitag suchen derzeit die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei. Eine Autofahrerin war dort gegen 7:10 Uhr aus einer Grundstückseinfahrt herausgefahren und mit einer von links auf dem Gehweg kommenden Fahrradfahrerin zusammengestoßen. Nach einem kurzen Wortwechsel sei die Radfahrerin mit dem Hinweis, ihr sei nichts passiert, weitergefahren, ohne dass die beiden Frauen ihre Personalien ausgetauscht hatten. An dem Seat Leon der 29-Jährigen aus Kassel war jedoch ein Schaden von ca. 2.000 Euro am vorderen linken Stoßfänger entstanden, woraufhin sie Anzeige bei der Polizei erstattete. Mögliche Zeugen des Unfalls werden nun gebeten, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei zu melden.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1020

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell