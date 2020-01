Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Ohne Führerschein unterwegs

Obernkirchen (ots)

(ma)

Ein 48jähriger Pkw-Fahrer aus Minden musste am Sonntag gg. 15.35 Uhr die Fahrt mit seinem Pkw Mazda in der Annastraße in Obernkirchen beenden, weil die kontrollierenden Beamten feststellten, dass der Mindener nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

