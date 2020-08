Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 40-Jähriger kehrt nach Gewahrsamnahme und Ausnüchterung an gleiche Stelle zurück: Erneute Festnahme

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Ein 40-Jähriger aus Kassel ist seit dem gestrigen Mittwochabend gleich zweimal an der gleichen Stelle in der Kasseler Innenstadt festgenommen worden. Nachdem der erheblich alkoholisierte Mann am Mittwochabend zunächst ein in der Hedwigstraße angeschlossenes E-Bike demoliert und einen Zeugen, der ihn ansprach, beleidigt hatte, wurde er gegen 22:30 Uhr von Polizisten des Reviers Mitte auf seiner Flucht in der Mauerstraße festgenommen. Während die Beamten den äußerst aggressiven 40-Jährigen zur Ausnüchterung seines Alkoholrausches in das Polizeigewahrsam brachten, beleidigte er die Polizeibeamten auf das Übelste. Nach der Übernachtung in der Gewahrsamszelle wurde er schließlich in den frühen Morgenstunden des heutigen Donnerstags auf freien Fuß entlassen. Doch hiermit noch nicht genug: Gegen 9:20 Uhr rief er abermals die Polizei auf den Plan. Wieder machte er sich an demselben Fahrrad in der Hedwigstraße zu schaffen, indem er dieses Mal nach Mitteilung von Passanten das Vorderrad abmontierte und versuchte, das Schloss zu knacken. Erneut klickten in der Mauerstraße die Handschellen für den flüchtenden 40-Jährigen, den eine hinzugeeilte Streife des Innenstadtreviers mit dem gestohlenen Vorderrad in der Hand entdeckte. Die Beteuerungen des Tatverdächtigen, es handele sich um sein eigenen E-Bike, konnten die Ermittlungen der Polizisten bei einem Fahrradgeschäft widerlegen. Daraufhin räumte der 40-Jährige, für den es nun erneut mit dem Streifenwagen auf das Revier ging, die Tat ein. An dem E-Bike, dessen Eigentümer die Polizeibeamten ermitteln konnten, entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro. Da sich der Kasseler bei seiner zweiten Festnahme deutlich ruhiger zeigte, wurde er in diesem Fall nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Er muss sich nun wegen versuchten Fahrraddiebstahls, Sachbeschädigung und Beleidigung verantworten.

