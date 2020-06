Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Gartenzaun beschädigt und weggefahren

Bitburg (ots)

In der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochmittag beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich beim Rangieren, an der Ecke Gerolsteiner Straße / Eifelstraße in Bitburg den Holzlattenzaun eines Vorgartens. Danach entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Hinweise zum Verursacher bitte an die Polizeiinspektion Bitburg, Telefon: 06561-96850.

