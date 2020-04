Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldungen vom 15.04.2020: Offenbar kleine Corona-Party aufgelöst+++Kopfnuss verpasst+++ Auffahrunfall und Anhänger abgerissen

Gießen (ots)

Gießen: Corona - Party aufgelöst

Eine mutmaßliche Corona - Party wurde am späten Dienstagabend in einer Wohnung im Bereich des Gießener Lahnufers aufgelöst. Offenbar hatten mehrere Personen eine kleine Wohnung in der Straße Zu den Mühlen extra für eine Feier angemietet. Eine Streife konnte vier Personen nach einem Zeugenhinweis antreffen. Gegen alle Personen wurden Ordnungswidrigkeitsanzeigen eingeleitet.

Gießen: Kopfnuss verpasst

Zwischen zwei Personen ist ein Streit in der Buslinie 1 am Dienstag, gegen 21.30 Uhr, offenbar eskaliert. Der Bus war gerade in der Grünberger Straße unterwegs, als ein 30 - Jähriger somalischer Asylbewerber einem 18 - Jähriger Kongolesen eine Kopfnuss gab. Ein Verfahren wurde eingeleitet. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Linden: Pflanzen vom Schulgelände gestohlen

Mehrere Hainbuchpflanzen wurden von einem Schulgelände in der Gießener Straße in Leihestern entwendet. Unbekannte hatten die Pflanzen, die einen Wert von etwa 1.600 Euro haben, ausgegraben und mitgenommen. Der Diebstahl dürfte in der letzten März- bzw. in der ersten Aprilwoche begangen worden sein. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Laubach: Hose heruntergelassen

Nach einem Sittenstrolch fahndet die Polizei nach einem Vorfall am Dienstag, gegen 20.45 Uhr, im Schlosspark. Der Unbekannte hatte sich vor Personen entblößt. Er soll zwischen 35 und 40 Jahre alt sein. Auffällig soll seine Brille mit dicken Gläsern sowie eine schwarze Mütze und ein gestreifter Pulli gewesen sein. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Reiskirchen: Quad entwendet

Im Bersröder Weg haben Unbekannte in der Nacht zum Montag ein Quad entwendet. Die Täter hatten offenbar das Schloss des Quads geknackt. Es handelt sich um ein Quad des Fabrikats Triton mit dem Kennzeichen GI-MS34. Das schwarze Fahrzeug hat einen Wert von etwa 2.000 Euro.

Verkehrsunfälle:

Wettenberg: Spiegelschaden nach Unfallflucht

Zwischen Samstag (11.April) 20.30 Uhr und Sonntag (12.April) 08.15 Uhr touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug einen Mercedes in der Straße "Zum Biergraben" in Krofdorf-Gleiberg. Der graue C180 war am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 4 abgestellt. Als der Besitzer zu seinem Wagen zurückkam, war der Spiegel der Fahrerseite beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Hungen: Beim Vorbeifahren Opel beschädigt

1.500 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines Opels nach einer Unfallflucht im Holzbrückenweg. Der graue Astra Kombi stand dort zwischen Freitag (10.April) 19.00 Uhr und Montag (13.April) 11.40 Uhr. Vermutlich beim Vorbeifahren beschädigte ein Unbekannter mit seinem Auto den Opel an der Fahrerseite und flüchtete anschließend, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Biebertal: Unfallflucht in Vetzberg

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren einen in der Krofdorfer Straße geparkten VW. Der weiße Golf stand dort zwischen Samstag (11.April) 15.00 Uhr und Sonntag (12.April) 14.00 Uhr in Höhe der Hausnummer 34. Der Unbekannte entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Es könnte sich bei dem unbekannten Fahrzeug um einen blauen Wagen handeln. Wer kann Angaben zu dem Fahrzeug oder der Identität des Unfallverursachers machen? Der Schaden wird auf 9.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

A5/Reiskirchen: Auffahrunfall und Anhänger abgerissen

Zu einem Unfall kam es am Mittwoch (15.April) gegen 02.32 Uhr auf der Autobahn A5 Richtung Frankfurt. Ein 58-jähriger Ford-Fahrer (mit Anhänger) und eine 21-jährige Frau mit einem "3,5 Tonner" fuhren auf dem rechten Fahrstreifen. Ohne ersichtlichen Grund fuhr die 21-Jährige mit ihrem Kleinlaster offenbar ungebremst auf den vorrausfahrenden Anhänger auf. Dabei wurde der Anhänger von dem Ford abgerissen und in die Mittelleitplanke gedrückt. Die 21-Jährige verletzte sich dabei leicht. Die Polizei schätzt den Schaden auf insgesamt 25.000 Euro. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

B49/Reiskirchen: Zusammenstoß

7.500 Euro Schaden sind die Folge eines Unfalls von Dienstag (14.April) gegen 12.55 Uhr in der Bänningerstraße. Eine 47-jährige Frau befuhr mit ihrem Smart die Bänningerstraße in Richtung Carl-Benz-Straße. Ein 50-jähriger Mann mit einem Ford befuhr die B49 aus Richtung Gießen in Richtung Reiskirchen. Im Kreuzungsbereich Carl-Benz-Straße / Bänningerstraße kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Glücklicherweise verletzte sich keiner der Unfallbeteiligten. Der Smart war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Wettenberg: Unfall zwischen PKW und Kranwagen

Am Mittwoch (15.April) gegen 09.48 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der Ludwig-Rinn-Straße/ Obergasse in Launsbach zu einem Unfall. Eine 25-jährige Frau mit einem Renault fuhr in Richtung Obergasse und ein 42-jähriger Mann mit einem Kranwagen kam ihr entgegen. Dabei kam es in einer Kurve zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Polizei schätzt den Schaden auf insgesamt 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

