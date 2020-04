POL-GI: Pressemeldungen vom 14.04.2020:

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Landkreis Gießen: Sehr viele Bürgerinnen und Bürger halten sich an die Vorschriften

Auf viele einsichtige Bürgerinnen und Bürger traf die Polizei im Landkreis und der Stadt Gießen am letzten "langen" Wochenende. Von Freitag bis Montag stellten die Ordnungshüter mehrere Verstöße gegen das Annäherungsverbot in Sachen Corona fest. In fast allen Ansprachen zeigten sich die Personen einsichtig. Nur in ganz wenigen Ausnahmen mussten Bußgeldverfahren eingeleitet werden. Am Samstag hatten sich etwa 40 Personen im Bereich des alten Steinbruchs in Langgöns-Oberkleen aufgehalten. Die Personen entfernten sich wenig später. Polizeikontrollen gab es über die Feiertage auch entlang der Strecke der B 276 bei Laubach. Ein sehr großer Teil der Biker war dort in Zweiergruppen unterwegs. Auch hier zeigten sich alle Motorradfahrer, die von Beamten hinsichtlich des Kontaktverbotes angesprochen wurden, einsichtig. Insgesamt gesehen war es für die Gießen Ordnungshüter ein ruhiges Wochenende.

Gießen: VW Passat weg

Zu Beginn des langen Osterwochenendes wurde in der Friedrich-List-Straße ein grauer VW Passat entwendet. Unbekannte hatten in der Nacht zum Freitag offenbar zunächst einen Container eines Autohandels aufgebrochen und dann den Fahrzeugschlüssel entwendet. Danach fuhren die Diebe mit dem PKW, an dem sich keine Kennzeichen befanden, davon. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Auf frischer Tat ertappt

Offenbar beim Wegbringen eines Motorrades wurde ein Dieb am späten Samstagabend in der Fröbelstraße erwischt. Der Unbekannte hatte das weiße Krad in Richtung eines Schulgeländes geschoben, als der Zeuge ihn gegen 23.20 Uhr ansprach. Kurz darauf ließ der mutmaßliche Dieb das Motorrad stehen und rannte in Richtung Schwanenteich davon. Der Mann soll einen hellen Kapuzenpulli sowie eine helle Jeans getragen haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Autos aufgebrochen

Mindestens drei Autos wurden am Freitagabend in der Grünberger Straße durch Unbekannte beschädigt. Beispielsweise wurde ein Mercedes an der rechten Dreiecksscheibe beschädigt und danach durchwühlt. Die Diebe fanden geringe Mengen an Bargeld und verschwanden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Grünberg: Unbekannter Fahrraddieb mit schlechter Ausrede

Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte ein Fahrraddiebstahl am frühen Dienstagmorgen im Aulweg verhindert werden. Der Dieb hatte sich an einem Fahrrad, das in einem Hinterhof angeschlossen war, zu schaffen gemacht. Der Unbekannte hatte gegenüber dem Zeugen gesagt, dass er den Schlüssel für das Fahrrad verloren habe und deswegen das Schloss gewaltsam öffnen müsse. Als der Zeuge die Polizei verständigte, flüchtete der Unbekannte, der etwa 180 Zentimeter groß sein soll, in unbekannte Richtung. Er soll eine Glatze und einen Dreitagebart haben. Bekleidet sei er, so der Zeuge, mit einer grauen Joggingjacke und Jogginghose gewesen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Lollar: Randalierer in der Justus-Kilian-Straße

Zwei mutmaßliche Randalierer wurden am Samstagabend in Lollar festgenommen. Zeugen hatten gegen 21.00 Uhr beobachtet, wie sich zwei Personen an einem PKW zu schaffen machen. Offenbar hatten sie die Motorhaube beschädigt. Den Zeugen gelang es, die beiden Personen zum Eintreffen der Polizei zu verfolgen. Die beiden Männer im Alter von 22 und 34 Jahren wurden zur Ausnüchterung mitgenommen. Gegen die beiden georgischen Staatsangehörigen wurden Verfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Hungen: Randalierer auf einer Weide

In der Feldgemarkung von Langd haben unbekannte in der Nacht zum Freitag einen Schaden von mehreren hundert Euro verursacht. Die Täter hatten Rundballen und mehrere Pfosten eines Weidezauns beschädigt. Offenbar hatten die Vandalen auch mehrere Bierflaschen zerschlagen. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Verkehrsunfälle:

Gießen: VW beim Parken beschädigt

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte offenbar beim Ein- bzw. Ausparken einen in der Bruchstraße geparkten VW. Der graue Polo parkte zwischen Sonntag (05.April) 19.00 Uhr und Donnerstag (09.April) 15.30 Uhr am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 3. Als die Besitzerin zu ihrem Wagen zurückkam, war dieser an der vorderen Stoßstange beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Bei Parkmanöver Opel touchiert

1.600 Euro Schaden entstand am Montag (13.April) gegen 20.15 Uhr bei einem Parkmanöver in der Sudetenlandstraße. Offenbar bei einem Parkmanöver touchierte ein 23-jähriger Mann mit einem BMW einen am Fahrbahnrand geparkten Opel. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Grünberg: Opel nicht richtig gesichert

Zu einem Unfall kam es am Sonntag (12.April) gegen 13.50 Uhr im Petersweg. Eine 55-jährige Frau parkte ihren Opel in Höhe der Hausnummer 35. Vermutlich rollte der Mokka, an dem die Handbremse offenbar nicht angezogen war, über die Fahrbahn und kam an einer gegenüberliegenden Mauer zum Stehen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 600 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Rabenau: Tor beim Wenden beschädigt

Am Samstag (11.April) gegen 17.48 Uhr kam es in der Altvaterstraße zu einem Unfall. Ein 51-jähriger Mann mit einem Mercedes beschädigte offenbar beim Wenden das Tor einer Grundstückseinfahrt. Zunächst entfernte sich der 51-Jährige von der Unfallstelle, kam jedoch nach einiger Zeit zurück. Die alarmierten Ordnungshüter bemerkten Alkoholgeruch bei dem Unfallverursacher. Der Schaden wird auf insgesamt 1.400 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Von der Fahrbahn abgekommen

13.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Unfalls in der Rooseveltstraße von Sonntag (12.April) zwischen 01.00 Uhr und 14.00 Uhr. Ein 57-jähriger Mann aus Gießen befuhr mit einem Fiat die Rooseveltstraße in Richtung Washingtonstraße. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Gießener in Höhe der Hausnummer 15 nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei einen geparkten VW. Der 57-Jährige entfernte sich von der Unfallstelle, konnte jedoch aufgrund eines Hinweises ermittelt werden. Weitere Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Laubach: Leichtverletzter nach Unfall

10.300 Euro Schaden sind die Folge eines Unfalls auf der Landesstraße L3138 von Sonntag (12.April). Ein 32-jähriger Mann fuhr mit einem Volvo gegen 13.43 Uhr von Gonterskirchen nach Ulfa. Offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam der 32-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei verletzte sich der Volvo-Fahrer leicht. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Lich: Motorrad verursacht Unfall

Zu einem Unfall kam es am Samstag (11.April) gegen 16.00 Uhr auf der Landesstraße L3053 (Bereich zur "Auffahrt Waldschwimmbad" zur B457). Ein 52-jähriger Mann befuhr mit einem BMW die L3053 in Richtung Bundesstraße B457. Dabei kam ihm in einer Linkskurve ein unbekannter Motorradfahrer mit vermutlich überhöhter Geschwindigkeit entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der 52-Jährige nach rechts aus und stieß mit einem Leitpfosten zusammen. Der Motorradfahrer entfernte sich von der Unfallstelle und kam nicht seinen rechtlichen Pflichten nach. An dem BMW entstand Sachschaden in Höhe von 1.800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Unfallflucht im Asterweg

Insgesamt 12.000 Euro Schaden sind die Folge eines Unfalls im Asterweg von Sonntag (12.April). Ein zunächst Unbekannter fuhr gegen 21.05 Uhr offenbar mit überhöhter Geschwindigkeit rückwärts in Richtung Sudetenlandstraße. Dabei prallte er in Höhe der Hausnummer 72 gegen einen geparkten VW. Anschließend entfernte sich der Unbekannte von der Unfallstelle. Aufgrund eines Zeugen konnte er jedoch ermittelt werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Hungen: Hauswand mit Motorrad beschädigt

Ein zunächst unbekannter Motorradfahrer befuhr am Sonntag (12.April) gegen 21.16 Uhr die Weedstraße in Richtung Berstädter Straße. Dabei kam er in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Hauswand. Der Motorradfahrer zog sich leichte Verletzungen zu, entfernte sich aber trotz allem von der Unfallstelle. Ein Zeuge konnte jedoch einen Hinweis auf das Kennzeichen und den Motorradfahrer geben. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 2.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Alkoholisiert Unfall gebaut

1,88 Promille zeigte der Alko-Test bei einem 28-jährigen Mann aus Gießen nach einem Unfall von Montag (13.April) gegen 02.40 Uhr in der Rodheimer Straße. Der Gießener fuhr mit einem Renault stadtauswärts und verlor offenbar unmittelbar nach der Einfahrt zur Krofdorfer Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dabei kam er nach links von der Straße ab und durchbrach eine Baustellenabsperrung. Anschließend kam der Wagen an einer Hauswand zum Stehen. Der 28-Jährige verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 4.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Laubach-Freienseen: LKW beschädigt Pfosten

Dienstagfrüh (14.April) gegen 06.55 Uhr kam es in der Alsfelder Straße zu einem Unfall. Ein 36-jähriger Mann befuhr mit einem LKW die Seentalstraße. Beim Abbiegevorgang auf die Alsfelder Straße geriet der 36-Jährige über die Fahrbahnbegrenzung. Dabei beschädigte er einen dortigen Metallpfosten. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 1.300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Radfahrerin leicht verletzt

Bei einem Unfall am Dienstag (14.April) gegen 08.45 Uhr in der Ludwigstraße verletzte sich eine Radfahrerin leicht. Eine 33-jährige Frau mit einem VW befuhr die Linksabbiegerspur der Ludwigstraße in Richtung Bleichstraße. Dabei übersah sie offenbar beim Abbiegevorgang eine 21-jährige Radfahrerin im Gegenverkehr. Es kam zu Zusammenstoß, bei dem sich die Radfahrerin leicht verletzte. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden an Fahrrad und PKW auf insgesamt 1.550 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

