Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldungen vom 09.04.2020: Scheibe beschädigt+++Hoher Sachschaden bei Unfall auf der A5

Gießen (ots)

Gießen: Scheibe beschädigt

In der Gießener Marktstraße kam es am Mittwochabend zu einer Sachbeschädigung. Offenbar hatte ein wohnsitzloser 41 - Jähriger gegen 19.30 Uhr mit einer Glasflasche die Scheibe eines Lebensmittelmarktes beschädigt und somit einen Schaden von 500 Euro verursacht. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Ladendieb geschnappt

In der Georg-Elser-Straße hat ein 30 - Jähriger offenbar versucht, aus einem Discounter mehrere Paar Socken, ein Messerset und eine Flasche mitgehen zu lassen. Der Asylbewerber aus Somalia hatte die Sachen eingesteckt nund wurde von einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes dabei ertappt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Verkehrsunfälle:

Grünberg: Hoher Sachschaden bei Unfall auf er A 5

Etwa 25.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, gegen 14.20 Uhr, auf der A 5 bei Grünberg. Ein 33 - Jähriger wurde leichtverletzt. Ein 49 - Jähriger war mit seinem LkW auf der rechten Spur auf der A 5 in Richtung Süden unterwegs. Zwischen der Anschlussstelle Grünberg und dem Autobahndreieck Reiskirchen setzte der 49 - Jährige mit seinem Laster trotz bestehenden Überholverbotes zum Überholen an. Dabei übersah er offenbar den auf der linken Spur anfahrenden PKW des 33 - Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden PKW. Die Unfallstelle musste dann gereinigt werden, da mehrere Teile auf der Fahrbahn verteilt waren. Hinweise bitte an die Polizeiautobahnstation in Butzbach unter der Rufnummer 06033 - 7043 5010.

Gießen: Unfallflucht im Bachweg

Am Mittwochabend stellte eine Besitzerin eines Smart fest, dass ein Unbekannter daran einen Schaden von etwa 1.000 Euro verursacht hatte. Offenbar hatte jemand beim Aus- oder Einparken der PKW an der hinteren linken Seite beschädigt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Jörg Reinemer Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ferniestraße 8

35394 Gießen

Telefon: 0641-7006 2040

Fax: 0611-327663040



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh



E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell