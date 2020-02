Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unbekannte versuchen in Lotto-Geschäft einzubrechen

Hamm-Uentrop (ots)

In der Nacht zu Dienstag, 18. Februar, haben Unbekannte versucht, in ein Lotto-Geschäft an der Ostwennemarstraße einzubrechen. Gegen 2.30 Uhr lösten sie den Alarm des Geschäfts aus, als sie die Eingangstür beschädigten. Die Scheibe der Tür ist dadurch gesprungen. Es entstand ein Sachschaden von zirka 1000 Euro. In das Geschäft gelangten die Einbrecher allerdings nicht. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0. (lt)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell