Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Randalierer im Imbiss

Ennepetal (ots)

Am Samstagnachmittag betrat ein 44-jähriger Schwelmer einen Imbiss in der Schulstraße. Bereits beim Betreten verhielt sich der Mann Gästen und Personal gegenüber aggressiv und pöbelte in dem Imbiss herum. Als das Personal den Mann aus dem Laden werfen wollten, wurde dieser noch aggressiver. Als ein 50-jähriger Gast dem Personal zur Hilfe kommen wollte, schlug der Randalierer dem Mann mit der Faust ins Gesicht und es kommt zu einer Rangelei, wobei die Jacke des 50-Jährigen beschädigt wurde. Auch ein weiterer 33-jähriger Gast wurde durch einen Tritt des Angreifers getroffen. Auch bei Eintreffen der Polizei verhielt sich der Mann weiter aggressiv. Ihm wurden Handfesseln angelegt und er wurde zur Polizeiwache in Ennepetal gebracht. Die beiden Gäste erlitten leichte Verletzungen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell