Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke - Täter kamen nicht zum Golfspiel

Herdecke (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag drangen unbekannte Täter gewaltsam durch ein Fenster in die Gastronomie einer Golfanlage in Herdecke ein. Hier nahmen sie eine Geldkassetten mit, welche sie anschließend leer auf einer Rasenfläche neben dem Tatort zurückließen. Was sich ursprünglich in der Geldkassette befand, ist bislang unbekannt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Leitstelle Ennepe-Ruhr

Telefon: 02336 9166 2711

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell