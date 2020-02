Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke - Einbrecher wurden durch Bewohnerin gestört

Herdecke (ots)

Am Samstagabend vernahm die Bewohnerin eines Einfamilienhauses am Unteren Ahlenbergweg in Herdecke laute Geräusche. Als sie daraufhin im Erdgeschoss des Hauses nachsah, entdeckte sie nur noch die beschädigte Terrassentür, welche von unbekannten Tätern gewaltsam geöffnet worden war. Die Unbekannten selbst hatten, offensichtlich durch das Herannahen der Bewohnerin gestört, bereits das Weite gesucht. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt.

