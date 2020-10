Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Verkehrsunfallflucht Norderney - Unfallflucht

Altkreis Norden (ots)

Norden - Verkehrsunfallflucht: In der Deichstraße in Norden Norddeich kam es am Samstag, 10.10.2020, zwischen 12.30 Uhr und 13.40 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht. In Höhe von Metas Musikschuppen war zu der Zeit ein blauer PKW Audi geparkt gewesen. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hatte an der Beifahrertür des Audi einen Schaden verursacht, sich um eine Schadensregulierung jedoch nicht bemüht und war geflüchtet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Norden, 04931/9210, zu melden.

Norderney - Unfallflucht: Auf Norderney wurde zwischen Samstag, 10.10.2020, 17.00 Uhr, und Sonntag, 11.10.2020, 09.00 Uhr, auf der Straße Am Leuchtturm (außerhalb geschlossener Ortschaft) ein abgestelltes Sonderfahrzeug sowie ein Container beschädigt. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer kam vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen das Fahrzeug. Durch den Unfall entstand erheblicher Sachschaden. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Norderney, 04932/92980 zu melden.

