Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Diebstahl aus Rohbau Aurich - Diebstahl aus Garage Großefehn - Verkehrsunfall

Altkreis Aurich (ots)

Aurich - Diebstahl aus Rohbau: Unbekannte Täter entwendeten aus einem Rohbau diverse Werkzeuge. Der Tatort befindet sich in Aurich, Mülles Kamp. Die Täter hatten zwischen Samstag, 10.10.2020, 18.00 Uhr, und Sonntag, 11.10.2020, 07.50 Uhr, ein auf Kipp stehendes Fenster geöffnet und gelangten dadurch in das Gebäude. Sie entwendeten unter anderem eine Akkuflex, einen Akkuschrauber sowie ein Makita-Baustellenradio. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Aurich, 04941/606-215, erbeten.

Aurich - Diebstahl aus Garage: Unbekannte Täter drangen in der Nacht zu Montag, 12.10.2020, in Aurich, Wallinghausener Gaste, in eine unverschlossene Garage ein. Die Täter durchsuchten diese und entwendeten eine Dose, in der sich etwas Bargeld befand, und einen PKW-Schlüssel aus dem dort abgestellten Fahrzeug. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Aurich, 04941/606-215, erbeten.

Großefehn - Verkehrsunfall: Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montag, 12.10.2020, gegen 09.00 Uhr in Großefehn auf der Schrahörnstraße. Ein LKW Renault fuhr in Richtung Mittegroßefehn und ihm kam ein weißer Transporter mit Anhänger entgegen. Im Begegnungsverkehr fuhr der Transporter zu weit links, so dass sich die Spiegel berührten und der des LKW beschädigt wurde. Der Fahrer des Transporters hielt nicht an sondern fuhr weiter, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich, 04941/606-215, zu melden.

