Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großefehn - Radfahrer gestürzt

Altkreis Aurich (ots)

Großefehn - Radfahrer gestürzt: Am Dienstag, 13.10.2020, kam es gegen 07.20 Uhr in Großefehn zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Radfahrer befuhr den Langer Weg in Richtung Mittegroßefehn und wurde in einer Rechtskurve von einem dunklen PKW/Kleinwagen überholt. Dessen Fahrer hielt keinen ausreichenden Sicherheitsabstand ein sondern streifte mit seinem rechten Außenspiegel den Radfahrer, der dadurch stürzte und sich leicht verletzte. Der Unfallverursacher flüchtete und kümmerte sich nicht um den Gestürzten, der leicht verletzt wurde. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich, 04941/606-215, zu melden.

