Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wirdum - Brand eines Maschinenschuppens

Altkreis Norden (ots)

Wirdum - Brand eines Maschinenschuppens: Aus bisher nicht geklärten Gründen kam es am Dienstag, 13.10.2020, gegen 23.45 Uhr zu einem Brand in Wirdum, Drennhusen. Dort war auf einem landwirtschaftlichen Anwesen ein Feuer in einem Nebengebäude ausgebrochen. Neben landwirtschaftlichen Gerätschaften wurde dort auch Heu gelagert. Zudem befand sich auf dem Dach eine Photovoltaikanlage. Durch die eingesetzten Feuerwehren aus Wirdum, Upgant-Schott, Osteel, Leezdorf, Marienhafe und Norden (eingesetzt waren ca. 90 Wehrleute sowie 12 Löschfahrzeuge) wurde der Brand abgelöscht. Die Schadenshöhe wird auf 200.000,- EUR geschätzt. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit an.

