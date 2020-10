POL-AUR: Wittmund - Fahrzeug beschädigt und geflüchtet Wittmund - Auffahrunfall

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Wittmund - Fahrzeug beschädigt und geflüchtet Wittmund - Auffahrunfall

Landkreis Wittmund

Wittmund - Fahrzeug beschädigt und geflüchtet: Ein PKW VW T-ROC wurde am Montag, 12.10.2020, in Wittmund, Breslauer Straße, beschädigt. Zwischen 10.00 Uhr und 15.30 Uhr stand das Fahrzeug an der Straße geparkt und wurde von einem vorbeifahrenden Fahrzeug gestreift, so dass die Fahrerseite erheblich beschädigt wurde. Die Schadenshöhe wird auf 3.000,- EUR geschätzt. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wittmund, 04462/9110, zu melden.

Wittmund - Auffahrunfall: Aus bisher nicht bekannten Gründen fuhr am Montag, 12.10.2020, gegen 19.30 Uhr der 22-jährige Fahrer eines VW Golf auf ein vor ihm fahrendes Fahrzeuggespann auf. Beide Fahrzeuge, PKW und Traktor, befanden sich in Wittmund auf der Webershausener Straße (Bundesstraße 210). Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von über 15.000,- EUR.

