Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen

Landkreis Konstanz) Brennender Baum - Zeugen gesucht (16.04.2020)

Singen (ots)

Aus noch unbekannter Ursache brannte am Donnerstag gegen 15 Uhr in einem Waldstück im Bereich der Straße "Am Heidenbühl" ein Baum. Ein Zeuge hatte die Feuerwehr informiert, die den Baum, der bereits in Vollbrand stand, löschte und ein Übergreifen auf weitere Bäume verhinderte. Der Zeuge hatte zuvor einige junge Männer in dem Bereich gesehen, diese beschreiben konnte er jedoch nicht. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, zu informieren.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell