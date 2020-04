Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Passant entreißt Fahrrad und wirft es auf die Straße (16.04.2020)

Einem 47-jährigen Mann wurde am Donnerstag gegen 19 Uhr in der Seestraße, im Bereich des Bootsanlieger/Hafen, sein Fahrrad durch einen Unbekannten aus der Hand gerissen und auf die Straße geworfen. Ein Paar kam dem 47-Jährigen, der sein Fahrrad schob, entgegen. Vermutlich fühlte sich der Mann durch das Fahrrad gestört, riss es an sich und warf es auf die Straße. Hierbei wurden die Gangschaltung sowie der Lack des Rades beschädigt. Der unbekannte Passant kann wie folgt beschrieben werden: etwa 170 cm groß, schlank, trug eine Base-Cap. Personen, die Hinweise zu dem unbekannten Paar geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, in Verbindung zu setzen.

