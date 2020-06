Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit einer schwerst- und einer leichtverletzten Person

Pirmasens (ots)

Am Freitag, den 26.06.2020 gegen 18:27 Uhr kam es auf der Bundesstraße 10, in Fahrtrichtung Landau, zwischen den Anschlussstellen Pirmasens-Husterhöhe und Pirmasens-Haseneck zu einem Verkehrsunfall, wobei eine Person schwerst und eine Person leicht verletzt wurden. Der 28-jährige Fahrer eines VW Polo befuhr das abschüssige Teilstück der Bundesstraße 10 zwischen den beiden genannten Anschlussstellen. In einer langgezogenen Rechtskurve kam er auf der regennassen Fahrbahn in Schleudern und überschlug sich anschließend. Hierbei wurde der Fahrer aus dem VW Polo geschleudert. Der Fahrer erlitt schwerste Verletzungen und wurde mittels Rettungshubschrauber ins Westpfalzklinikum Kaiserslautern verbracht. Die 24-jährige Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde mittels Rettungswagen ins Städtische Krankenhaus Pirmasens verbracht. Am VW Polo entstand Totalschaden. Die B10 war in Fahrtrichtung Landau während der Unfallaufnahme bis ca. 20:15 Uhr voll gesperrt. /pips

