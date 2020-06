Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unbekannter Hund beißt zu

Zweibrücken (ots)

Als eine 33-jährige Frau am 25.06.2020 gegen 09:00 Uhr mit ihren beiden Hunden auf dem Fußpfad vom Schotterparkplatz Schwalbenstraße in Richtung Gleiwitzstraße spazieren ging, kam ihr ein blonder Labrador oder Labrador-Mix ohne Halsband mit fletschenden Zähnen entgegengerannt. Die Frau wurde von dem Hund in die rechte Hand gebissen und erlitt eine blutende Bisswurde am Zeigefinger. Der aggressive Hund rannte in Richtung Schwalbenstraße weiter. Die Geschädigte musste sich im Krankenhaus ambulant behandeln lassen. Der Besitzer des unbekannten Hundes konnte noch nicht ausfindig mittelt werden.

Nach ihm sucht die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332 /9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de), die um Hinweise zur Person des Hundehalters bittet. | pizw

