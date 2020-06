Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Achtung ! Verdächtige Person begehrt Einlass in Waldfischbach

Waldfischbach-Burgalben (ots)

Am Donnerstag den 25.06.2020, gegen 11.45 Uhr klingelte eine bisher unbekannte männliche Person, unbekannter ausländischer Herkunft, ca. 25-30 Jahre, Größe: ca. 165-170 cm, schwarzer Oberlippenbart, dunkle Jacke, redete gebrochen deutsch, in Waldfischbach an der Haustür eines älteren Ehepaares. Unter dem Vorwand, das Dach der Pergola auf dem Grundstück sei kaputt, begehrte der Unbekannte Einlass um ihnen die Schadensstelle zu zeigen. Da dem Ehepaar bekannt war, dass das Dach unversehrt und für den Mann nicht einsehbar war, schöpfte das Ehepaar Verdacht und lehnte den Einlass richtigerweise ab. Der Mann entfernte sich anschließend. Aus gegebenem Anlass bittet die Polizei, insbesondere Senioren um Vorsicht in gleichgelagerten Fällen nicht einfach die Tür zu öffnen und umgehend die Polizei zu benachrichtigen.|piwfb

