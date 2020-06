Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Altpapiertonne brennt ab - Zeugenaufruf

Bebra (ots)

Am Samstagabend, gegen 18:55 Uhr, kam es in Bebra in der Straße Im Bilder auf Höhe der Hausnummer 14 zu einem Brand einer blauen Altpapiertonne. Diese war zum Großteil mit Altpapier gefüllt. Die Tonne brannte vollständig ab. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300,- EUR. Der Brand wurde durch die Feuerwehr Bebra gelöscht. Hinweise auf einen möglichen Verursacher erbittet die Polizei Rotenburg an der Fulda unter der Telefonnummer 06623/9370 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

gefertigt: POK Sandrock, Polizeistation Rotenburg

eingestellt: PHK Wingenfeld / E 31

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell